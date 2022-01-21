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Нацбанк обеспечит сбалансированность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге – Ерболат Досаев

21 Января 2022 13:38
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Нацбанк обеспечит сбалансированность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге – Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк уделяет особое внимание обеспечению стабильности на внутреннем валютном рынке. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В соответствии с вашим поручением Национальный Банк уделяет особое внимание обеспечению стабильности на внутреннем валютном рынке. С учетом образовавшегося накопленного спроса по причине отсутствия торгов и ограниченного предложения иностранной валюты в условиях режима ЧП Национальным Банком в первые два дня возобновления валютных торгов были проведены валютные интервенции объемом 240 млн долл. США. Это обеспечило недопущение рисков для финансовой стабильности и спекулятивного давления на тенге», - сказал Ерболат Досаев в ходе встречи Главы государства с представителями бизнеса.

Спикер добавил, что Национальный Банк Казахстана обеспечит сбалансированность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге, как со стороны внутренних, так и внешних участников рынка.

«При этом Национальный Банк сохраняет приверженность политике свободного курсообразования, определяемого на основе рыночного спроса и предложения в соответствии со Стратегией денежно-кредитной политики до 2030 года», - подчеркнул Ерболат Досаев.

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#Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Финансы  
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Автор:

Серик Сабеков

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