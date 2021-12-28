Нацбанк объявил о начале отбора в кадровый резерв
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана объявил о начале отбора претендентов в свой кадровый резерв, передает МИА «Казинформ».
Сообщается, что для участия необходимо с 5 января 2021 года по 5 февраля 2022 года (включительно) заполнить электронное резюме на сайте Национального Банка Казахстана.
Ключевыми критериями при отборе кандидатов являются: образование, высокий уровень квалификации, опыт работы, наличие международных сертификатов (в области финансов, IT).
Для участия в отборе кандидатам необходимо отправить резюме и мотивационное письмо (эссе). По итогам их рассмотрения претенденты будут приглашены на собеседование с руководителями подразделений Национального Банка и работниками департамента развития человеческого капитала.
Соискатели, прошедшие отбор и зачисленные в кадровый резерв, в течение года могут быть трудоустроены в Национальный Банк Казахстана.
Подробная информация доступна в «Правилах назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан» на сайте Национального Банка.
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