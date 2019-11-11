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Нацбанк объявил конкурс на лучшее изображение монет к 75-летию Победы

11 Ноября 2019 13:11
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Нацбанк объявил конкурс на лучшее изображение монет к 75-летию Победы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Национальный Банк Казахстана объявляет открытый конкурс «Создай монету Победы!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Национальный Банк Казахстана с 11 ноября 2019 года объявляет открытый конкурс среди граждан Казахстана на лучшее изображение монет на тему «75 лет Победе!».Целью конкурса является вовлечение населения страны в создание дизайна памятных монет номиналом 500 и 100 тенге «75 лет Победе». Основная задача конкурса – выявление и поощрение талантливых граждан, предоставление художникам возможности раскрыть свой творческий потенциал и показать собственное уникальное видение праздника – Дня Победы.Конкурсные работы принимаются с 11 ноября по 25 ноября 2019 года включительно. От одного автора принимается не более одной работы.Итоги конкурса будут объявлены 2 декабря 2019 года.

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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Дата,
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Данияр Дауталиев

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