Нацбанк начал публиковать финансовые показатели по кредитным товариществам и ломбардам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана (НБК) сообщает о начале публикации показателей финансового сектора по кредитным товариществам и ломбардам. Информация будет размещаться на сайте НБК на ежеквартальной основе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Новый раздел включает в себя сводный бухгалтерский баланс и сводный отчет о прибылях и убытках, сведения об основных финансовых показателях (активы, обязательства, капитал) и структуру выданных микрокредитов.

Эти сведения позволяют обеспечить полный охват публикуемой статистики всех организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды).

С финансовыми показателями можно ознакомиться в рубрике «Показатели финансового сектора/Микрофинансовые организации» в разделе «Статистика» на сайте Нацбанка.



