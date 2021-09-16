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    09:36, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Нацбанк начал публиковать финансовые показатели по кредитным товариществам и ломбардам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана (НБК) сообщает о начале публикации показателей финансового сектора по кредитным товариществам и ломбардам. Информация будет размещаться на сайте НБК на ежеквартальной основе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

    Новый раздел включает в себя сводный бухгалтерский баланс и сводный отчет о прибылях и убытках, сведения об основных финансовых показателях (активы, обязательства, капитал) и структуру выданных микрокредитов.

    Эти сведения позволяют обеспечить полный охват публикуемой статистики всех организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды).

    С финансовыми показателями можно ознакомиться в рубрике «Показатели финансового сектора/Микрофинансовые организации» в разделе «Статистика» на сайте Нацбанка.



    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
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