26 Июля 2022 15:46

Нацбанк начал продажу монет с портретом Розы Баглановой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана сообщил о начале продаж c 27 июля 2022 года коллекционных монет ROZA BAǴLANOVA. 100 JYL из серии монет «Выдающиеся события и люди». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«Монеты из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию «Выдающиеся события и люди». В 2021 году исполнилось 100 лет народному артисту СССР, Народному герою Казахстана, советской, казахской оперной и эстрадной певице Розе Баглановой. На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен Государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа от герба расположены элементы национального орнамента. По окружности – надпись QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части – надпись 100 TEŃGE, обозначающая номинал монеты. На оборотной стороне (реверсе) монеты размещено портретное изображение Розы Баглановой, слева от портрета – надпись 100 JYL, обозначающая юбилейную дату, по окружности монеты размещены ноты к произведению «Ах, Самара-городок», надпись ROZA BAǴLANOVA, надпись «2022», обозначающая год изготовления», - пояснили в Нацбанке.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качества изготовления brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 15 000 штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.