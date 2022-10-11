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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:57, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Нацбанк начал планомерный выход из государственных программ по кредитованию

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    Национальный банк Казахстана начал планомерный выход из государственных программ по кредитованию. Об этом сообщил глава НБК Галымжан Пирматов.

    «Национальный Банк по поручению Главы государства совместно с Правительством принял участие в реализации антикризисных мер в период пандемии. Это позволило стабилизировать ситуацию. С другой стороны, необходимо отметить, что если государство будет бесконечно оказывать помощь, то кредиты перестанут быть эффективными. Бизнес перестанет развивать производства, полагаясь на поддержку от государства. В связи с чем мы начали планомерный выход из государственных программ», – сказал Галымжан Пирматов.

    По его словам, дальнейший акцент будет смещен в сторону стимулирования кредитования на рыночных условиях. Глава Нацбанка считает, что такие меры позволят улучшить эффективность денежно-кредитной политики, и ставки по всей линейке банковских продуктов начнут реагировать на динамику базовой ставки.

    «Для реализации поручения Главы государства, данного в рамках Послания народу Казахстана, Национальный Банк совместно с Правительством, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и банками ведет соответствующую работу. В результате будут выработаны меры по созданию условий для повышения кредитования банками экономики на рыночных условиях», – подчеркнул Председатель НБК.


    Теги:
    Экономика Нацбанк Казахстана
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