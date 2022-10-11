Нацбанк начал планомерный выход из государственных программ по кредитованию

Национальный банк Казахстана начал планомерный выход из государственных программ по кредитованию. Об этом сообщил глава НБК Галымжан Пирматов.

«Национальный Банк по поручению Главы государства совместно с Правительством принял участие в реализации антикризисных мер в период пандемии. Это позволило стабилизировать ситуацию. С другой стороны, необходимо отметить, что если государство будет бесконечно оказывать помощь, то кредиты перестанут быть эффективными. Бизнес перестанет развивать производства, полагаясь на поддержку от государства. В связи с чем мы начали планомерный выход из государственных программ», – сказал Галымжан Пирматов.

По его словам, дальнейший акцент будет смещен в сторону стимулирования кредитования на рыночных условиях. Глава Нацбанка считает, что такие меры позволят улучшить эффективность денежно-кредитной политики, и ставки по всей линейке банковских продуктов начнут реагировать на динамику базовой ставки.

«Для реализации поручения Главы государства, данного в рамках Послания народу Казахстана, Национальный Банк совместно с Правительством, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и банками ведет соответствующую работу. В результате будут выработаны меры по созданию условий для повышения кредитования банками экономики на рыночных условиях», – подчеркнул Председатель НБК.