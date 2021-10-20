15:08, 20 Октябрь 2021 | GMT +6
Нацбанк набирает студентов на практику
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана (НБК) объявляет о наборе студентов высших учебных заведений для прохождения практики в целях привлечения талантливой молодежи к работе в структуре НБК. Заявки участников принимаются с 20 октября до 20 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НБК.
Претенденты должны соответствовать следующим требованиям:
Для участия в отборе необходимо представить следующие документы:
заполненная регистрационная форма;
Дополнительно могут быть представлены следующие документы:
Все документы необходимо направить на электронный адрес: [email protected].
Пройти практику можно по всем направлениям деятельности Национального Банка. Студенты получат возможность закрепить на практике полученные теоретические знания, а также освоить материал, необходимый для написания дипломной или магистерской работы.
В зависимости от эпидемиологической ситуации практика может проходить как в режиме офлайн, так и в дистанционном формате.