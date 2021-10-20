Нацбанк набирает студентов на практику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана (НБК) объявляет о наборе студентов высших учебных заведений для прохождения практики в целях привлечения талантливой молодежи к работе в структуре НБК. Заявки участников принимаются с 20 октября до 20 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НБК.

Претенденты должны соответствовать следующим требованиям:

обучение на выпускных курсах высших или послевузовских образовательных программ;

средний балл успеваемости (GPA) должен быть не менее 3.0. при 4-х бальной системе оценки, или не менее 4.0. при 5-ти бальной системе оценки.

Для участия в отборе необходимо представить следующие документы:

заполненная регистрационная форма;

рекомендательное письмо от руководства высшего учебного заведения или руководства факультета;

документ с перечислением пройденных предметов и оценок по ним (транскрипт) с указанием среднего балла успеваемости (GPA);

справка с места учебы, подтверждающая обучение студента в высшем учебном заведении.

Дополнительно могут быть представлены следующие документы:

копии международных сертификатов о сдаче экзамена по иностранному языку (IELTS, TOEFL и т.д.);

копии сертификатов, грамот, дипломов и т.д.

Все документы необходимо направить на электронный адрес: [email protected].

Пройти практику можно по всем направлениям деятельности Национального Банка. Студенты получат возможность закрепить на практике полученные теоретические знания, а также освоить материал, необходимый для написания дипломной или магистерской работы.

В зависимости от эпидемиологической ситуации практика может проходить как в режиме офлайн, так и в дистанционном формате.