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    15:08, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Нацбанк набирает студентов на практику

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана (НБК) объявляет о наборе студентов высших учебных заведений для прохождения практики в целях привлечения талантливой молодежи к работе в структуре НБК. Заявки участников принимаются с 20 октября до 20 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НБК.

    Претенденты должны соответствовать следующим требованиям:

    • обучение на выпускных курсах высших или послевузовских образовательных программ;
    • средний балл успеваемости (GPA) должен быть не менее 3.0. при 4-х бальной системе оценки, или не менее 4.0. при 5-ти бальной системе оценки.

    Для участия в отборе необходимо представить следующие документы:

    заполненная регистрационная форма;

    • рекомендательное письмо от руководства высшего учебного заведения или руководства факультета;
    • документ с перечислением пройденных предметов и оценок по ним (транскрипт) с указанием среднего балла успеваемости (GPA);
    • справка с места учебы, подтверждающая обучение студента в высшем учебном заведении.

    Дополнительно могут быть представлены следующие документы:

    • копии международных сертификатов о сдаче экзамена по иностранному языку (IELTS, TOEFL и т.д.);
    • копии сертификатов, грамот, дипломов и т.д.

    Все документы необходимо направить на электронный адрес: [email protected].

    Пройти практику можно по всем направлениям деятельности Национального Банка. Студенты получат возможность закрепить на практике полученные теоретические знания, а также освоить материал, необходимый для написания дипломной или магистерской работы.

    В зависимости от эпидемиологической ситуации практика может проходить как в режиме офлайн, так и в дистанционном формате.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Образование Экономика
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