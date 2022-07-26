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Нацбанк Кыргызстана ввел ограничения по операциям с инвалютой
26 Июля 2022 11:49

Нацбанк Кыргызстана ввел ограничения по операциям с инвалютой

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Правлением Национального банка Кыргызстана принято постановление о временных ограничениях по проведению обменных операций с иностранной валютой, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт финансового регулятора.

Данное решение принято в целях обеспечения экономической безопасности государства, минимизации неблагоприятных последствий и влияний на отечественный финансовый рынок.

Документом устанавливается ограничение для коммерческих банков единовременно проводить в течение календарного дня обменные операции с обменным бюро в пределах суммы оборотных средств обменного бюро.

В случае нарушения постановления к коммерческим банкам и обменным бюро будут применены меры воздействия, в том числе отзыв лицензии, а также меры воздействия к соответствующим должностным лицам‎.

Ранее сообщалось, на фоне мировых событий на внутреннем валютном рынке страны наблюдался недостаток наличных долларов США. Кыргызстанцы сталкивались с проблемой покупки доллара США в обменных пунктах и коммерческих банках.


Фото: nbkr.kg

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Автор:
Корреспондент
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