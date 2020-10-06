Нацбанк Кыргызстана рекомендовал приостановить работу банкам и финансовым организациям

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций Национальный банк КР рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 6 октября приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением финансовых услуг, Национальный банк рекомендует обращаться в финансовые организации посредством услуг онлайн-сервисов (по телефону, электронной почте, социальные сети и мессенджеры и др).

«Информация о режимах работы, продуктах и услугах будет доступна на интернет-сайтах финансовых организаций. Национальный банк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны», - говорится в заявлении.