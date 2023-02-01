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Нацбанк купил $120 млн для ЕНПФ в январе

1 Февраля 2023, 11:00
Нацбанк купил $120 млн для ЕНПФ в январе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный Банк в январе осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 120 млн долларов США, или порядка 5,8% от общего объема рынка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

Валютных интервенций в январе Национальный Банк не проводил.

Как сообщалось ранее, по итогам января курс тенге укрепился на 0,5% до 460,52 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 141 до 103 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,1 млрд долларов США.

В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий, отметили в Нацбанке.

Как сообщал ранее Нацбанк, в течение 2023 года планируется инвестирование на рыночных условиях пенсионных активов ЕНПФ в облигации АО «НУХ «Байтерек» на общую сумму до 500 млрд тенге.


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