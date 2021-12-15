Нацбанк Казахстана выпустит в обращение коллекционные монеты TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL. Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.
Монеты из серебра номиналами 5 000 и 500 тенге и из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию «Выдающиеся события и люди».
Дизайн монет TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL отображает символическую связь с первой серией банкнот образца 1993 года независимого Казахстана, на которых размещены портретные изображения выдающихся исторических личностей. Композиция завершает визуальный портретный ряд и логически обозначает юбилейную веху в истории государства.
Монеты из серебра изготовлены с применением технологии золочения, цветной печати. Технология интерференционного радужного покрытия применена на всех видах монет. Они имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.
На лицевой стороне (аверсе) монет размещены номинал, логотип НБК и надпись, обозначающая металл, пробу и массу монеты. По окружности – надпись QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.
На оборотной стороне (реверсе) монет – Государственный флаг Республики Казахстан, карта Республики Казахстан, портретный ряд, орнаментальная лента, выполненная в виде декора казахской юрты (баскур) и официальный логотип празднования 30-летия Независимости Казахстана.
- Решение о повышении порогов минимальной достаточности прокомментировал глава ЕНПФ
- Строительство нового парка началось в Алматы
- Письма и телеграммы-поздравления с 30-летием Независимости РК поступают на имя Елбасы
- Казахстанцы смогут онлайн получать страховые выплаты
- В Казахстане хотят разрешить объединять пенсионные накопления супружеской пары для пенсионного аннуитета
- Цены на яйца снижены в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана