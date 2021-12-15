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Нацбанк Казахстана выпустит в обращение коллекционные монеты TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL

15 Декабря 2021 12:45
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Нацбанк Казахстана выпустит в обращение коллекционные монеты TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL. Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

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Монеты из серебра номиналами 5 000 и 500 тенге и из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию «Выдающиеся события и люди».

Дизайн монет TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL отображает символическую связь с первой серией банкнот образца 1993 года независимого Казахстана, на которых размещены портретные изображения выдающихся исторических личностей. Композиция завершает визуальный портретный ряд и логически обозначает юбилейную веху в истории государства.

Монеты из серебра изготовлены с применением технологии золочения, цветной печати. Технология интерференционного радужного покрытия применена на всех видах монет. Они имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.

На лицевой стороне (аверсе) монет размещены номинал, логотип НБК и надпись, обозначающая металл, пробу и массу монеты. По окружности – надпись QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.

На оборотной стороне (реверсе) монет – Государственный флаг Республики Казахстан, карта Республики Казахстан, портретный ряд, орнаментальная лента, выполненная в виде декора казахской юрты (баскур) и официальный логотип празднования 30-летия Независимости Казахстана.


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#Нацбанк Казахстана   #Общество   #30 лет Независимости  
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