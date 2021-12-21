Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты TILASHAR
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты TILASHAR. Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.
Монеты из серебра номиналом 500 тенге, из мельхиора номиналом 100 тенге и из нейзильбера номиналом 100 тенге продолжают серию «Обряды, национальные игры Казахстана».
«Тілашар» – особенное событие в жизни каждой семьи. Прежде обычай проводили после того, как ребенок произносил свои первые слова. Сегодня традиция символизирует первый шаг навстречу знаниям.
На лицевой стороне (аверсе) монет, в центральной, части на орнаментальном фоне расположен Государственный герб Республики Казахстан, по окружности – надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, в нижней части – надпись, обозначающая номинал монет.
На оборотной стороне (реверсе) монет – изображения детских рисунков с элементами школьной атрибутики, надпись с обозначением пробы и массы металла, из которого изготовлена монета, год чеканки.
Монеты из серебра, сплава мельхиор и сплава нейзильбер имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Монеты из серебра изготовлены с применением технологии нанесения цветной эмали, на монетах из мельхиора применена технология интерференционного радужного покрытия.
Монеты изготовлены:
- из серебра 925/1000 пробы качеством proof, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, номиналом 500 тенге, тиражом 5 000 штук;
- из сплава мельхиор МН 25 качеством brilliant uncirculated, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 30 000 штук;
- из сплава нейзильбер МНЦ 15-20 качеством brilliant uncirculated, массой 11,17 граммов, диаметром 31 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 100 000 штук.
Все монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.
Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
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