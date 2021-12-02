Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты KIIZ ÚI и SALIÝT-1

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты KIIZ ÚI и SALIÝT-1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

О коллекционных монетах KIIZ ÚI:

Монеты KIIZ ÚI из серебра номиналами 5 000 и 500 тенге продолжают серию монет «Сокровища степи». Дизайн монет олицетворяет идею безграничности пространства юрты и места в нем мироздания кочевника. Юрта – традиционный вид жилья, сохранивший многовековые традиции тюркских кочевых народов, является национальным достоянием. Она символизирует отражение целой системы взаимодействия человека и мира, повседневного быта и культуры.

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На аверсе монет на фоне стилизованных изображений юрт и степных просторов расположен Государственный герб Республики Казахстан, в верхней части – надпись QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY, в нижней – товарный знак (логотип) Казахстанского монетного двора, надписи «5000 TEŃGE» для монеты массой 1000 граммов и «500 TEŃGE» для монеты массой 31,1 грамма, обозначающие номиналы монет, а также даны сведения о металле, из которого изготовлены монеты, пробе и весе.

На реверсе монет расположены изображение юрты, ее внутреннего убранства и стилизованные изображения бытовых предметов, определяющих этнокультурную жизнь кочевых народов, надпись KIIZ ÚI.

Монеты изготовлены:

- из серебра 925/1000 пробы с применением технологии интерференционного радужного изображения и золочения массой 1 000 граммов, диаметром 100 мм, с качеством proof, номиналом 5 000 тенге, тиражом 350 штук;

- из серебра 925/1000 пробы с применением технологии интерференционного радужного изображения и золочения массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, с качеством proof, номиналом 5 00 тенге, тиражом 5 000 штук.

Эти монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Монеты выпускаются в сувенирной упаковке, имеют номерные сертификаты качества НБК на государственном, русском и английском языках.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

О коллекционных монетах SALIÝT-1

Коллекционные монеты SALIÝT-1 из серебра с танталом номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге продолжают серию монет «Космос». Монеты приурочены к 50-летию со дня запуска с космодрома Байконур первой в мире пилотируемой орбитальной космической станции «Салют-1».

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Описание монет

На аверсе монет в центре изображена композиция, символизирующая единство человека и Вселенной, как связь прошлого и настоящего. В правой части монет – надписи, обозначающие номиналы: «500 ТЕҢГЕ» – на монете из серебра с танталом, «200 ТЕҢГЕ» – на монете из сплава мельхиор, «100 ТЕҢГЕ» – на монете из сплава нейзильбер.

Под номиналом на монете из серебра с танталом расположена надпись «Ag 925 14,6g Та 26,8g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. В нижней части – логотип Казахстанского монетного двора. По окружности – надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY на государственном языке и REPUBLIC OF KAZAKHSTAN на английском языке.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центре – изображение орбитальной космической станции «Салют-1». По окружности – название монет на государственном, русском и английском, а также надпись «1971-2021», обозначающая юбилейную дату события. Слева – изображение поверхности Земли с видом из космоса. В нижней части – надпись BAIKONUR на английском языке.

Монеты изготовлены:

- из серебра и тантала массой 41,4 грамма (кольцо – из серебра 925 пробы массой 14,6 грамма, диск – из тантала массой 26,8 грамма), диаметром 38,61 мм, с качеством proof, номиналом 500 тенге, тиражом 2500 штук;

- из сплава мельхиор МН 25 массой 15 граммов, диаметром 33 мм, с качеством proof-like, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 штук;

- из сплава нейзильбер МНЦ 15-20 массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, с качеством uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 100 000 штук.

Эти монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Монеты выпускаются в сувенирной упаковке, имеют номерные сертификаты качества НБК на государственном, русском и английском языках.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.