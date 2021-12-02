Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты KIIZ ÚI и SALIÝT-1
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты KIIZ ÚI и SALIÝT-1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.
О коллекционных монетах KIIZ ÚI:
Монеты KIIZ ÚI из серебра номиналами 5 000 и 500 тенге продолжают серию монет «Сокровища степи». Дизайн монет олицетворяет идею безграничности пространства юрты и места в нем мироздания кочевника. Юрта – традиционный вид жилья, сохранивший многовековые традиции тюркских кочевых народов, является национальным достоянием. Она символизирует отражение целой системы взаимодействия человека и мира, повседневного быта и культуры.
На аверсе монет на фоне стилизованных изображений юрт и степных просторов расположен Государственный герб Республики Казахстан, в верхней части – надпись QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY, в нижней – товарный знак (логотип) Казахстанского монетного двора, надписи «5000 TEŃGE» для монеты массой 1000 граммов и «500 TEŃGE» для монеты массой 31,1 грамма, обозначающие номиналы монет, а также даны сведения о металле, из которого изготовлены монеты, пробе и весе.
На реверсе монет расположены изображение юрты, ее внутреннего убранства и стилизованные изображения бытовых предметов, определяющих этнокультурную жизнь кочевых народов, надпись KIIZ ÚI.
Монеты изготовлены:
- из серебра 925/1000 пробы с применением технологии интерференционного радужного изображения и золочения массой 1 000 граммов, диаметром 100 мм, с качеством proof, номиналом 5 000 тенге, тиражом 350 штук;
- из серебра 925/1000 пробы с применением технологии интерференционного радужного изображения и золочения массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, с качеством proof, номиналом 5 00 тенге, тиражом 5 000 штук.
Эти монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.
Монеты выпускаются в сувенирной упаковке, имеют номерные сертификаты качества НБК на государственном, русском и английском языках.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
О коллекционных монетах SALIÝT-1
Коллекционные монеты SALIÝT-1 из серебра с танталом номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге продолжают серию монет «Космос». Монеты приурочены к 50-летию со дня запуска с космодрома Байконур первой в мире пилотируемой орбитальной космической станции «Салют-1».
Описание монет
На аверсе монет в центре изображена композиция, символизирующая единство человека и Вселенной, как связь прошлого и настоящего. В правой части монет – надписи, обозначающие номиналы: «500 ТЕҢГЕ» – на монете из серебра с танталом, «200 ТЕҢГЕ» – на монете из сплава мельхиор, «100 ТЕҢГЕ» – на монете из сплава нейзильбер.
Под номиналом на монете из серебра с танталом расположена надпись «Ag 925 14,6g Та 26,8g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. В нижней части – логотип Казахстанского монетного двора. По окружности – надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY на государственном языке и REPUBLIC OF KAZAKHSTAN на английском языке.
На оборотной стороне (реверсе) монет в центре – изображение орбитальной космической станции «Салют-1». По окружности – название монет на государственном, русском и английском, а также надпись «1971-2021», обозначающая юбилейную дату события. Слева – изображение поверхности Земли с видом из космоса. В нижней части – надпись BAIKONUR на английском языке.
Монеты изготовлены:
- из серебра и тантала массой 41,4 грамма (кольцо – из серебра 925 пробы массой 14,6 грамма, диск – из тантала массой 26,8 грамма), диаметром 38,61 мм, с качеством proof, номиналом 500 тенге, тиражом 2500 штук;
- из сплава мельхиор МН 25 массой 15 граммов, диаметром 33 мм, с качеством proof-like, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 штук;
- из сплава нейзильбер МНЦ 15-20 массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, с качеством uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 100 000 штук.
Эти монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.
Монеты выпускаются в сувенирной упаковке, имеют номерные сертификаты качества НБК на государственном, русском и английском языках.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
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