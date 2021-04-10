Нацбанк Казахстана намерен вступить в Банк международных расчетов

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В рамках Весенних встреч Международного Валютного Фонда и Группы Всемирного Банка состоялся конференц-звонок между главами Национального Банка Казахстана Ерболатом Досаевым и Банка Международных Расчетов (Bank of International Settlements – BIS) Агустином Карстенсом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Стороны обсудили макроэкономическую ситуацию, перспективы экономического развития Казахстана, реализацию антикризисных мер и экономических реформ, а также вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе внедрения цифровых валют центральных банков.

Национальный Банк Казахстана выразил намерение инициировать процесс вступления в BIS. Ключевая роль данной организации на мировой финансовой арене состоит в обеспечении денежной и финансовой стабильности, укреплении международного сотрудничества и выполнении функции банка центральных банков.

В случае успешных переговоров, Казахстан станет первым представителем Центральной Азии, присоединившимся к Банку Международных Расчетов. Членство позволит получить доступ к еще одной международной платформе и официальному форуму центральных банков для взаимодействия между членами BIS – центральными банками, а также в создании дополнительных возможностей для международных финансовых операций, расчётов и развития финансовых технологий.



