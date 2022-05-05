5 Мая 2022 12:55

Нацбанк Казахстана намерен перестать субсидировать кредиты за счет госденег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка Галымжан Пирматов озвучил позицию главного финрегулятора по вопросу долгосрочного роста экономики Казахстана. По его словам, Нацбанк должен перестать субсидировать кредиты за счет государственных денег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил, что геополитическая напряженность будет сохраняться и в этих условиях Казахстан должен искать внутренние ресурсы для обеспечения экономического роста, указав на низкий уровень кредитования экономики. Спикер Сената поднял вопрос по поводу того, нужно ли законодательно закрепить двойной мандат Национального банка.

«Основная задача Национального банка – это защита благосостояния казахстанцев, [необходимость] уберечь каждодневные доходы и сбережения казахстанцев от обесценивания. Если мы сможем долгосрочно обеспечивать адекватный уровень инфляции и оправдать ожидания казахстанцев, что Национальный банк и Правительство смогут инфляцию удерживать, мы сможем создать условия для устойчивого долгосрочного роста. По-другому, к сожалению, не получится», – сказал Галымжан Пирматов в ходе пленарного заседания Сената.

По его словам, кредитование экономики зависит не только от ставки.

«Наша позиция – мы должны перестать субсидировать за счет государственных денег кредиты, должны перевести на коммерческое русло, поддерживать частный сектор, частная инициатива должна искать способы находить проекты и финансировать их», – заявил глава Нацбанка.

Пирматов подчеркнул, что даже в случае снижения ставки банки не будут кредитовать коммерческие проекты ниже стоимости денег.

«Нам нужны структурные реформы. Наша экономика зависит от импорта, в том числе по продовольствию. Мы, к сожалению, подвержены внешним и сезонным шокам. Пока мы этого не сделаем вместе с вами, ожидать, что добавление в мандат Национального банка каким-то образом поможет росту экономики – к сожалению, это не будет работать», – заявил Пирматов.

Глава финрегулятора добавил, что Нацбанк последние три-четыре года участвовал в программах поддержки экономики, но сейчас планомерно отходит от этого.