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Нацбанк Казахстана начал продажу коллекционных монет QULAN
26 Июля 2022 14:28

Нацбанк Казахстана начал продажу коллекционных монет QULAN

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный банк Казахстана сообщил о начале продаж c 27 июля 2022 года коллекционных монет QULAN из серии монет «Флора и фауна Казахстана», передает МИА «Казинформ».

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК на платформе .

Кулан – редкий вид животного из семейства лошадиных, латинское название вида – equus hemionus. Впервые был описан в 1775 году. В Казахстане кулан встречался на Устюрте и Мангышлаке и исчез к 30-м годам прошлого века. В 1953 году на остров Барсакельмес в Аральском море были завезены туркменские куланы. С 1982 года начались работы по их акклиматизации в национальном парке «Алтын-Эмель», Бетпак-Дала и в северном Актау.

Монеты из сплавов мельхиор и нейзильбер имеют идентичные изображения аверса и реверса.

На аверсе монет в правой части изображен государственный герб Республики Казахстан в обрамлении коллажа из животных и растений, слева – изображение товарного знака (логотипа) НБК и надписи, обозначающие год чеканки – «2021» – и номинал монет: 200 TEŃGE – на монете из сплава мельхиор качества рrооf-like, 100 TEŃGE – на монете из сплава мельхиор качества brilliant uncirculated и из сплава нейзильбер. По окружности монет – надписи QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI и NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN.

На реверсе монет – изображение куланов на фоне степного ландшафта, в верхней части монет – надписи EQUUS HEMIONUS (латинское название вида), в нижней – QULAN.

Монеты изготовлены:

- из сплава мельхиор МН 25, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, с золочением, качества рrооf-like, номиналом 200 тенге, тиражом 10 тыс. штук;

- из сплава мельхиор МН 25, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качества brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 10 тыс. штук;

- из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, качества uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 100 тыс. штук.


Фото: nationalbank.kz

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