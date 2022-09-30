Нацбанк изменил дизайн банкноты 20 000 тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана 1 октября 2022 года выпускает в обращение банкноту номинальной стоимостью 20 000 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Банкнота выполнена в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками. Так, лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные. Дизайн изготовлен с применением деметаллизированной полосы, расположенной по всей вертикали, голографическим изображением номинала.

Банкнота имеет 25 защитных элементов и выполнена в преобладающем сером цвете размером 155x79мм.

На лицевой стороне изображены государственные символы Республики Казахстан, монумент «Қазақ Елі», триумфальная арка «Мәңгілік Ел», фрагмент казахского национального орнамента «Басқұр» и цифра «30», символизирующая годы Независимости.

На оборотной стороне банкноты расположен панорамный вид Астаны и резиденции Акорда.

Банкнота номиналом 20 000 тенге с новым дизайном обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Она дополнит действующий ряд циркуляционных банкнот национальной валюты серии «Қазақ Елі», который в настоящее время представлен номиналами 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 тенге.

Все ранее выпущенные банкноты номиналом 20 тысяч тенге (2015 и 2021 года выпуска) остаются в обращении наряду с банкнотами нового дизайна. Все они обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.





Фото: nationalbank.kz



