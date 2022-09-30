РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:07, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Нацбанк изменил дизайн банкноты 20 000 тенге

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана 1 октября 2022 года выпускает в обращение банкноту номинальной стоимостью 20 000 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

    Банкнота выполнена в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками. Так, лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные. Дизайн изготовлен с применением деметаллизированной полосы, расположенной по всей вертикали, голографическим изображением номинала.

    Банкнота имеет 25 защитных элементов и выполнена в преобладающем сером цвете размером 155x79мм.

    На лицевой стороне изображены государственные символы Республики Казахстан, монумент «Қазақ Елі», триумфальная арка «Мәңгілік Ел», фрагмент казахского национального орнамента «Басқұр» и цифра «30», символизирующая годы Независимости.

    На оборотной стороне банкноты расположен панорамный вид Астаны и резиденции Акорда.

    Банкнота номиналом 20 000 тенге с новым дизайном обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

    Она дополнит действующий ряд циркуляционных банкнот национальной валюты серии «Қазақ Елі», который в настоящее время представлен номиналами 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 тенге.

    Все ранее выпущенные банкноты номиналом 20 тысяч тенге (2015 и 2021 года выпуска) остаются в обращении наряду с банкнотами нового дизайна. Все они обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.


    Фото: nationalbank.kz



    Теги:
    Тенге Видео Экономика Нацбанк Казахстана
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!