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Нацбанк и Казахстанская фондовая биржа изменили регламент торгов долларом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
В частности, 28 февраля торги откроются в 15:00 по времени города Нур-Султан в формате франкфуртского аукциона.
Данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны.
Вместе с тем, по мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках, Национальным Банком совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» 28 февраля до 15:00 по времени Нур-Султана может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов.
Информация о дальнейшем режиме торгов по валютной паре тенге – доллар США будет доводиться своевременно через официальные каналы коммуникации.
Ранее Нацбанк РК заявил о готовности к валютным интервенциям для снижения влияния колебаний рубля на тенге.
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