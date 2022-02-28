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Нацбанк и Казахстанская фондовая биржа изменили регламент торгов долларом

28 Февраля 2022 09:32
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Нацбанк и Казахстанская фондовая биржа изменили регламент торгов долларом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

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В частности, 28 февраля торги откроются в 15:00 по времени города Нур-Султан в формате франкфуртского аукциона.

Данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны.

Вместе с тем, по мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках, Национальным Банком совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» 28 февраля до 15:00 по времени Нур-Султана может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов.

Информация о дальнейшем режиме торгов по валютной паре тенге – доллар США будет доводиться своевременно через официальные каналы коммуникации.

Ранее Нацбанк РК заявил о готовности к валютным интервенциям для снижения влияния колебаний рубля на тенге.


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#Нацбанк Казахстана   #KASE   #Экономика   #Тенге  
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