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Нацбанк и KASE сделали заявление по торгам на бирже

19 Марта 2020 10:38
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Нацбанк и KASE сделали заявление по торгам на бирже

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Совместное заявление сделали Национальный Банк РК и АО «Казахстанская фондовая биржа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За прошедшие сутки волатильность на глобальных финансовых рынках значительно возросла. Цена на нефть марки Brent достигла 25 долларов за баррель, снизившись за день на 14% и более, чем на 60%, с начала года. Продолжается падение на мировых фондовых и валютных рынках. Российский рубль ослабился за день на 7.3%, а с начала года более, чем на 30%.

В этих условиях для ограничения дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок и в целях содействия обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан, Национальный Банк совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» приняли решение о проведении торгов по валютной паре тенге-доллар 19 и 20 марта 2020 года в форме Франкфуртского аукциона», - сообщили в Нацбанке.

Решение о проведении торгов в виде Франкфуртского аукциона позволит удовлетворить имеющиеся заявки клиентов и не допустить дестабилизации ситуации на валютном рынке.

Информация о дальнейшем режиме торгов будет доводиться через публичные заявления.


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Ключевые слова: Банки, Экономика,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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