-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:45
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:42
-
-
-
-
вчера 20:57
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:38
-
вчера 19:32
-
-
-
-
-
-
вчера 18:38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Нацбанк будет устанавливать уровень базовой ставки в зависимости от инфляции – Мадина Абылкасымова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк РК будет устанавливать уровень базовой ставки в зависимости от размеров складывающейся и ожидаемой инфляции. Об этом заявила заместитель председателя финрегулятора Мадина Абылкасымова, выступая на заседании Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК, где был презентован законопроект «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Параметры республиканского бюджета на 2020-2022 годы основаны на макроэкономических прогнозах Правительства и Национального Банка. Основной целью денежно-кредитной политики Национального Банка является обеспечение стабильности цен. Цель по инфляции на 2020-2021 годы установлена в коридоре 4-6%, с 2022 года – 3-5%», - сказала Мадина Абылкасымова.
Заместитель председателя Нацбанка также отметила, что ключевым инструментом денежно-кредитной политики будет оставаться базовая ставка Национального Банка.
«Национальный Банк будет устанавливать уровень базовой ставки в зависимости от размеров складывающейся и ожидаемой инфляции в стране, а также с учетом внешних факторов. При этом ее уровень в реальном выражении будет поддерживаться на уровне 3-3,5%, что обеспечит сохранение инфляции в установленном целевом коридоре, а также поддержит устойчивые темпы экономического роста», - заключила Мадина Абылкасымова.
- Какой объем ненефтяных поступлений ожидается в РК в 2020 году
- Ситуацию на валютном рынке прокомментировали в Нацбанке РК
- Мадина Абылкасымова: Колебания на валютном рынке будут сглаживаться интервенциями Национального Банка
- В Нацбанке рассказали, как инвестировались пенсионные деньги казахстанцев
- Экономический рост за первое полугодие в Жамбылской области составил 3,3 %
- В Нацбанке прокомментировали фейковую рассылку о новых монетах
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана