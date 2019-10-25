Нацбанк будет устанавливать уровень базовой ставки в зависимости от инфляции – Мадина Абылкасымова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк РК будет устанавливать уровень базовой ставки в зависимости от размеров складывающейся и ожидаемой инфляции. Об этом заявила заместитель председателя финрегулятора Мадина Абылкасымова, выступая на заседании Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК, где был презентован законопроект «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Параметры республиканского бюджета на 2020-2022 годы основаны на макроэкономических прогнозах Правительства и Национального Банка. Основной целью денежно-кредитной политики Национального Банка является обеспечение стабильности цен. Цель по инфляции на 2020-2021 годы установлена в коридоре 4-6%, с 2022 года – 3-5%», - сказала Мадина Абылкасымова.

Заместитель председателя Нацбанка также отметила, что ключевым инструментом денежно-кредитной политики будет оставаться базовая ставка Национального Банка.

«Национальный Банк будет устанавливать уровень базовой ставки в зависимости от размеров складывающейся и ожидаемой инфляции в стране, а также с учетом внешних факторов. При этом ее уровень в реальном выражении будет поддерживаться на уровне 3-3,5%, что обеспечит сохранение инфляции в установленном целевом коридоре, а также поддержит устойчивые темпы экономического роста», - заключила Мадина Абылкасымова.