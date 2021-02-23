Нацбанк будет снижать инфляцию в стране – Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев поделился планами по снижению инфляции в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Деятельность Национального банка будет направлена на постепенное снижение инфляции, что снизит неопределенность в экономике и будет способствовать ее устойчивому росту, обеспечивая привлекательность долгосрочных сбережений в национальной валюте и позволяя бизнесу планировать долгосрочные инвестиции», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства РК.

Также, по его словам, для повышения эффективности денежно-кредитной политики Национальный банк примет меры по повышению эффективности регулирования ликвидности.

«Совместные меры с Правительством по развитию рынка ГЦБ будут способствовать эффективному использованию ликвидности на рынке для нужд экономики. Эффективное связывание ликвидности предотвратит переток средств на валютный рынок, снижая давление на курс и инфляцию», - заключил спикер.