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    09:33, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Нацбанк будет снижать инфляцию в стране – Ерболат Досаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев поделился планами по снижению инфляции в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Деятельность Национального банка будет направлена на постепенное снижение инфляции, что снизит неопределенность в экономике и будет способствовать ее устойчивому росту, обеспечивая привлекательность долгосрочных сбережений в национальной валюте и позволяя бизнесу планировать долгосрочные инвестиции», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства РК.

    Также, по его словам, для повышения эффективности денежно-кредитной политики Национальный банк примет меры по повышению эффективности регулирования ликвидности.

    «Совместные меры с Правительством по развитию рынка ГЦБ будут способствовать эффективному использованию ликвидности на рынке для нужд экономики. Эффективное связывание ликвидности предотвратит переток средств на валютный рынок, снижая давление на курс и инфляцию», - заключил спикер.


    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Правительство РК Экология Главная Экономика
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