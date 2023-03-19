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    Наблюдатели выполняли свою работу профессионально - международный эксперт

    19 Марта 2023, 22:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Оценку выборам депутатов Мажилиса и маслихатов в Алматы дал первый заместитель начальника управления по внутренней политике Администрации Губернатора Астраханской области (РФ) Андрей Сызранов, который прибыл в страну в качестве международного наблюдателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Эксперт отметил, что в период выборной кампании посетил более семи участков города и нарушений не зафиксировал.

    «Нужно отметить позитивный настрой тех, кто работал на выборах. Люди были доброжелательные, наблюдатели выполняли свою работу профессионально, без каких-либо лишних движений», - отметил спикер.

    Он также добавил, что избирательный процесс в обеих странах схожий и каких-либо значительных отличий он не наблюдал.

    Ранее своими впечатлениями о выборах поделился старший научный сотрудник Wikistrat Global Consultancy, член Миссии независимых наблюдателей от США Ричард Уильям Вейтц.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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