Наблюдатели выполняли свою работу профессионально - международный эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Оценку выборам депутатов Мажилиса и маслихатов в Алматы дал первый заместитель начальника управления по внутренней политике Администрации Губернатора Астраханской области (РФ) Андрей Сызранов, который прибыл в страну в качестве международного наблюдателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт отметил, что в период выборной кампании посетил более семи участков города и нарушений не зафиксировал.

«Нужно отметить позитивный настрой тех, кто работал на выборах. Люди были доброжелательные, наблюдатели выполняли свою работу профессионально, без каких-либо лишних движений», - отметил спикер.

Он также добавил, что избирательный процесс в обеих странах схожий и каких-либо значительных отличий он не наблюдал.

Ранее своими впечатлениями о выборах поделился старший научный сотрудник Wikistrat Global Consultancy, член Миссии независимых наблюдателей от США Ричард Уильям Вейтц.



