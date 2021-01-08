Наблюдатели ознакомились с готовностью избирательных участков к проведению выборов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Наблюдатели из числа представителей Гражданского альянса Казахстана по Северо-Казахстанской области, ОО «Альянс женских сил», ОО «Ассоциация деловых женщин СКО», ОО «Рух. Тіл. Жаңғыру», территориального объединения профсоюзов Северо-Казахстанской области посетили избирательные участки, где ознакомились с готовностью участков к проведению 10 января 2021 года выборов депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан на территории города Петропавловска. Об этом передает МИА «Казинформ».

В области была проведена большая подготовительная работа с наблюдателями. Каждый из них прошел обучение по вопросам предстоящих выборов. Обучение было проведено ОЮЛ «Гражданский Альянс СКО».

Все наблюдатели получили методические материалы (блокнот, памятка наблюдателя, права и обязанности наблюдателя).

Главная задача этой работы - формирование института наблюдателей за процедурой голосования, подведением итогов, обеспечение гражданского общественного контроля за ходом выборов.



