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Наблюдатели от ОБСЕ примут участие в выборах депутатов в РК

Автор:  
Серик Сабеков
7 Декабря 2020, 15:53
Наблюдатели от ОБСЕ примут участие в выборах депутатов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько наблюдателей зарегистрировалось на выборы депутатов Мажилиса и маслихатов в Казахстане, сообщила член Центрально избирательной комиссии РК Анастасия Щегорцова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента открытия 22 октября 2020 года института международного наблюдения за выборами Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан были проведены 2 заседания и аккредитованы 39 наблюдателей. Из них: 29 наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ; 6 наблюдателей в составе Миссии СНГ; 4 наблюдателя от Организации исламского сотрудничества», - уточнила Анастасия Щегорцова.

Спикер добавила, что по мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям периодически обновляются.

«Так, по состоянию на 7 декабря 2020 года, в Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 12 наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и 11 наблюдателей от 5 иностранных государств. Из них: от государства Иордания – 3 наблюдателя; от Кыргызской Республики, Мальдивской Республики, Республики Молдовы, Турецкой Республики - по 2 наблюдателя от каждого государства», - добавила Анастасия Щегорцова.


ОБСЕ   Мажилис   Выборы-2021  
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