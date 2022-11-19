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Наблюдатели от МПА СНГ высоко оценили ход подготовки к выборам

19 Ноября 2022, 22:35
Наблюдатели от МПА СНГ высоко оценили ход подготовки к выборам
19 Ноября 2022, 22:35

Наблюдатели от МПА СНГ высоко оценили ход подготовки к выборам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ермухамбет Конуспаев встретился с группой международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств, прибывшей в нашу страну для наблюдения за ходом подготовки и проведения предстоящих 20 ноября т.г. внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи Е. Конуспаев подчеркнул, что проведение открытых и прозрачных выборов имеет принципиальное значение для дальнейшего демократического развития Казахстана.

Отмечено, что Казахстан твёрдо привержен своим международным обязательствам по обеспечению транспарентности избирательного процесса, а также заинтересован в укреплении сотрудничества с международными партнёрами в этом направлении. В этой связи, уделяется важное значение широкому задействованию механизма международных наблюдателей.

Наблюдатели от МПА СНГ высоко оценили ход подготовки к предстоящим выборам, отметив, что в стране приняты надлежащие меры для открытого и беспрепятственного международного наблюдения.


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