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Наблюдатели от МПА СНГ обсудили особенности мониторинга парламентских выборов в РК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Января 2021, 22:16
Наблюдатели от МПА СНГ обсудили особенности мониторинга парламентских выборов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан 10 января 2021 года приступили к краткосрочному мониторингу. Сегодня утром в Нур-Султане они определили цели и задачи наблюдения, а также ознакомились с программой работы на ближайшие дни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Секретариата Совета МПА СНГ.

Мероприятие открыли координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ, председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров и Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий. Они рассказали о составе группы и отметили основные принципы и нормы, которым должны следовать наблюдатели. Это, в первую очередь, принципы политической нейтральности, беспристрастности, невмешательства во внутренние дела.

На приглашение принять участие в мониторинге выборов в Казахстане, откликнулись все парламенты, входящие в МПА СНГ - в состав группы вошли депутаты и сенаторы Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Эксперт Международного института мониторинга развития демократии (МИМРД) Станислав Ткаченко ознакомил участников совещания с изменениями, которые произошли в избирательном законодательстве страны в последнее время. Наблюдатели ознакомились с результатами долгосрочного мониторинга избирательной кампании, проведенного сотрудниками МИМРД, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ. Заместитель директора МИМРД Елена Еременко представила аналитические и справочно-информационные материалы, подготовленные экспертами института по итогам долгосрочного мониторинга.


СНГ   Мажилис   Выборы-2021  
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