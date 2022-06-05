Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи приступили к мониторингу голосования на референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 57 наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи приступили к мониторингу и наблюдению за ходом голосования на референдуме. Об этом заявил Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи Дмитрий Кобицкий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК, находятся 10 международных наблюдателей, 9 представителей общественных организаций и 9 представителей СМИ.

«Мы с пятницы в Нур-Султане. До этого проводили долгосрочный мониторинг, оценивали все законодательство, регулирующее все электоральные процессы. Я хочу сказать, что Центральная избирательная комиссия подготовилась очень хорошо. Мы видим ее активную работу с участковыми и территориальными избирательными комиссиями. Все сотрудники достаточно квалифицированы, все достаточно хорошо подготовлены к процессу», - сказал на брифинге Дмитрий Кобицкий.

Он подчеркнул, что с 7 часов утра население активно голосует и приходит на избирательные участки.

«Народ идет, хочет проголосовать за те изменения, которые предусмотрены. Мы искренне надеемся, что все, что происходит сегодня, хорошо повлияет на развитие страны, на благополучие народа. В разных концах Казахстана находятся 57 наблюдателей», - добавил спикер.

Как сообщалось ранее, на этом участке в 07:08 утра проголосовал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. Отдать свой голос сюда также прибыла заместителя руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева.