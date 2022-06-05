Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи приступили к мониторингу голосования на референдуме
Сегодня на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК, находятся 10 международных наблюдателей, 9 представителей общественных организаций и 9 представителей СМИ.
«Мы с пятницы в Нур-Султане. До этого проводили долгосрочный мониторинг, оценивали все законодательство, регулирующее все электоральные процессы. Я хочу сказать, что Центральная избирательная комиссия подготовилась очень хорошо. Мы видим ее активную работу с участковыми и территориальными избирательными комиссиями. Все сотрудники достаточно квалифицированы, все достаточно хорошо подготовлены к процессу», - сказал на брифинге Дмитрий Кобицкий.
Он подчеркнул, что с 7 часов утра население активно голосует и приходит на избирательные участки.
«Народ идет, хочет проголосовать за те изменения, которые предусмотрены. Мы искренне надеемся, что все, что происходит сегодня, хорошо повлияет на развитие страны, на благополучие народа. В разных концах Казахстана находятся 57 наблюдателей», - добавил спикер.
Как сообщалось ранее, на этом участке в 07:08 утра проголосовал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. Отдать свой голос сюда также прибыла заместителя руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева.