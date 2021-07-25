Наблюдатели от Центра непартийного наблюдения не выявили значительных нарушений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане проходят выборы сельских акимов. В социальных сетях наблюдатели Центра непартийного наблюдения прокомментировали ход выборного процесса в регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я принимаю участие в выборах акима Новокубанского сельского округа в Акмолинской области на избирательном участке 719, в качестве наблюдателя от Центра непартийного наблюдения. Выборы проходят без нарушений, с соблюдением всех санитарных требований», - написала наблюдатель Лилия Сломинская.

«Сегодня в Казахстане впервые проходят прямые выборы сельских акимов. Данная инициатива направлена на последовательную реализацию пакета ключевых политических реформ, касающихся децентрализации государственного управления через введение повсеместной практики институтов местного самоуправления. Призываю всех избирателей проявить гражданскую активность и прийти на выборы!», - отмечает в свою очередь пользователь Инкарим Абишева.

Также представители Центра непартийного наблюдения наблюдают за выборами в Костанайской области.

«В Узункольском районе начались выборы акимов в сельские округа. Все наблюдатели от Республиканского общественного объединения «Центр непартийного наблюдения» на своих местах. Выборы начались без нарушений», - отметили в сообщении.

Наблюдатель от РОО «Центр непартийного наблюдения» участка № 722 Асенкритовского сельского округа района Беимбета Майлина Тамара Фирст также приступила к работе. Ходом своей работы она поделилась в Instagram .

«Я, Батыргалиев Радик Нурисламович, наблюдатель от РОО «Центр непартийного наблюдения», участка № 725 Асенкритовского сельского округа района Беимбета Майлина приступил к работе», - поделился наблюдатель.

А наблюдатель от РОО «Центр непартийного наблюдения», участка № 724 Асенкритовского сельского округа района Беимбета Майлина Галина Чекина отметила, что выборы проходят без нарушений и замечаний.

«Сегодня 25 июля 2021 года проходят выборы акима округа.. Призываю жителей Асенкритовского сельского округа проявить свою гражданскую активность и отдать свой голос за достойного кандидата», - призвала Галина Чекина.

В выборах принимают активное участие и сами жители. Так, предприниматель и жительница Казанбанского сельского округа села Октябрьского Айгерим Ибрашева пришла на выборы всей семьей.

А пользователь соцсети Наталья Коростелева призвала своих соотечественников активно участвовать в сегодняшних выборах.

«Мы находимся на 120-м участке. Пришли сегодня проголосовать впервые на выборах, о проведении которых еще в сентябре 2020 года сообщил наш Президент. Мы сегодня пришли и сделали свой выбор. Думаю, что у всего населения должна выработаться выборная культура», - считает жительница.

Напомним, сегодня по Казахстану проходят выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Акимы 730 населенных пунктов будут избраны путем прямых выборов.



