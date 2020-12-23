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Наблюдатели обсудили подготовку к предстоящим выборам в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
23 Декабря 2020, 20:39
Наблюдатели обсудили подготовку к предстоящим выборам в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау наблюдатели обсудили подготовку к предстоящим выборам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Площадка для обсуждения, в котором приняли участие представители пяти партий и нескольких НПО, была подготовлена центром непартийного наблюдения. На встрече присутствовали председатель территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов, руководитель штаба независимых беспартийных наблюдателей Даурен Сейткалиев, представители областного профсоюза.

«10 января на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан и местные маслихаты общественники по всей стране объединили свои усилия и создали центр независимых беспартийных наблюдателей. Наша позиция - правильная реализация положений конституционного закона Республики Казахстан «О выборах» без влияния каких-либо политических сил. На сегодняшний день в регионе более 1500 независимых наблюдателей прошли обучающие семинары», - сообщил Даурен Сейткалиев.

На встрече независимые беспартийные наблюдатели ознакомились с агитационной работой представителей партий, обсудили актуальные вопросы по подготовке и проведению выборов.


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