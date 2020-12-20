Наблюдатели ОБСЕ отметили важную роль участия Федерации профсоюзов в выборных процессах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Делегаты миссии наблюдателей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) посетили Республиканский штаб наблюдателей Федерации профсоюзов РК. Делегацию возглавила электоральный обозреватель ОБСЕ Михаела Сивич. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиацентр Федерации профсоюзов РК.

От Федерации профсоюзов во встрече приняли участие председатель Республиканского штаба наблюдателей ФПРК Нурлан Утешев, председатель регионального штаба наблюдателей по г. Нур-Султан Толеген Кунадилов, эксперт-аналитик Республиканского штаба наблюдателей ФПРК Шерзод Пулатов.

Михаела Сивич поинтересовалась целями и задачами участия Федерации профсоюзов в наблюдении за выборами.

«30 лет назад Федерация профсоюзов провозгласила свою независимость от органов государственной власти, работодателей и политических партий, поставив главной целью своей деятельности – представление и защиту социально-экономических, трудовых прав и интересов членов профсоюзов. Представляя интересы 2 млн своих членов, Федерация профсоюзов не может остаться в стороне от важнейших внутриполитических процессов и выступает за соблюдение законности и прозрачности выборного процесса. В ноябре мы выступили с заявлением об участии в выборах депутатов мажилиса и маслихатов в качестве наблюдателя, — подчеркнул Нурлан Утешев.

Он также проинформировал зарубежных коллег о работе республиканского и региональных штабов наблюдателей от профсоюзов, в том числе о мерах по обучению наблюдателей, взаимодействию со СМИ и организационной работе.

«В качестве наблюдателей от Федерации профсоюзов примет участие порядка 7 тысяч членов профсоюза по всей стране. Профсоюзные наблюдатели нацелены на обеспечение прав граждан на свободу волеизъявления в ходе всего электорального периода. Мы будем наблюдать за тем, чтобы выборный процесс проходил в соответствии с законодательством страны. Руководители штабов по всей стране проводят встречи с политическими партиями, работодателями и трудовыми коллективами, чтобы донести информацию о недопустимости нарушения свободы волеизъявления граждан», - отметил председатель штаба наблюдателей ФПРК.

В рамках встречи были также обсуждены вопросы взаимодействия штаба ФПРК с другими неправительственными организациями, осуществляющих наблюдение.

Говоря о работе по обучению наблюдателей, Нурлан Утешев рассказал о совместной инициативе с Гражданским Альянсом по обучению наблюдателей в рамках Центра непартийного наблюдения за выборами.

Центр будет проводить обучение наблюдателей в рамках лучших мировых стандартов, чтобы максимально охватить избирательные участки по всей стране. Обучение в Центре пройдут порядка 11 тысяч наблюдателей от ФПРК и Гражданского Альянса.

Представители международной организации рассказали о работе миссии наблюдателей Бюро ОБСЕ в Казахстане.

Как подчеркнула Михаела Сивич, наблюдатели БДИПЧ будут оценивать парламентские выборы на предмет их соответствия обязательствам в рамках ОБСЕ и другим международным обязательствам, а также стандартам демократических выборов.

«Наблюдатели будут внимательно следить за регистрацией избирателей и кандидатов, агитационной деятельностью, работой избирательной администрации и соответствующих государственных органов, законодательством, связанным с выборами, и его применением, СМИ и разрешением споров, связанных с выборами», — сообщила международный эксперт.

В ходе встречи отмечена значимость участия Федерации профсоюзов в выборных процессах.

Стороны единогласно подчеркнули важность проведения в Казахстане открытых и справедливых выборов, в соответствии с требованиями национального и международного законодательства.