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Наблюдатели на избирательном участке в Москве не выявили каких-либо нарушений

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
19 Марта 2023, 23:14
Наблюдатели на избирательном участке в Москве не выявили каких-либо нарушений

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Участники группы международных наблюдателей по голосованию на выборах в Мажилис Парламента РК по избирательному участку №265 при посольстве Казахстана в РФ не зафиксировали каких-либо нарушений, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам международного наблюдателя от миссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Андрея Брыксенкова, выборы проходят спокойно и демократично.

«Небольшое отличие от выборов Президента - меньше участвует избирателей, но наверно связано с тем, что чувствуется стабильность курса развития Республики Казахстан. Поэтому люди считают, что все делается правильно. В этой связи не требуется особых усилий для изменений», - сказал наблюдатель.

«Выборы - это зеркало отношения государства к его народу. Сегодняшнее волеизъявление организовано очень хорошо, достойно. Я рад, что у граждан Казахстана есть возможность проявить свои политические предпочтения», - резюмировал А. Брыксенков.

По мнению международного наблюдателя от миссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Марины Лапенко, выборы проходят в соответствии с международными стандартами и нормами, нарушений не выявлено. Обстановка доброжелательная, избиратели обеспечены всеми условиями для свободного волеизъявления.


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