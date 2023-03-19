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    Наблюдатели из США не зафиксировали нарушений на избирательных участках Алматы

    19 Марта 2023, 13:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Старший научный сотрудник Wikistrat Global Consultancy, член Миссии независимых наблюдателей от США Ричард Уильям Вейтц поделился своими впечатлениями о выборах. Он с утра побывал на 12 избирательных участках Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы уже посетили 12 участков. Хотим побывать еще на 10 участках. Пока я не видел никаких нарушений, все было очень тихо, мало избирателей. Мне объяснили это тем, что сегодня воскресенье и еще рано. Мне сказали, что больше избирателей будет днем и вечером. Больше всего я видел людей старшего возраста», - сказал Ричард Уильям Вейтц.

    Он также отметил, что ему интересен энтузиазм людей на этих выборах.

    «Очень интересно, что сейчас много независимых кандидатов и партий. Мне импонирует, сколько плакатов я видел на улице», - добавил наблюдатель из США.

    По словам спикера, основная цель миссии - присутствие во время голосования на выборах.

    «Также очень важна вторичная цель, которая заключается в том, чтобы обеспечить более широкий контекст для выборов и оценить выборы в контексте политической, экономической и социальной реформы в Казахстане, присутствие США в этот важный период политической истории Казахстана, поддержание важности американско-казахстанских отношений, жизненно важную роль Казахстана в Центральной Азии и более широкую роль в северо-атлантическом обществе», - сказал Ричард Уильям Вейтц.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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