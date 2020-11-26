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Наблюдатель: Основной критерий проведения выборов – честность и справедливость

Автор:  
Арайлым Мұрат
26 Ноября 2020, 17:47
Наблюдатель: Основной критерий проведения выборов – честность и справедливость

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основной критерий проведения выборов – честность и справедливость. Такое мнение выразила член регионального штаба по городу Нур-Султану, член первичной профсоюзной организации Зейнегуль Базанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Практически во всех медицинских организациях были созданы профсоюзы. Предварительно проведенная работа показывает, что работодатели не оказывают давления на сотрудников по выборам. Такая политика будет продолжена. С нашей стороны создано 248 избирательных участков по стране, от профсоюзов на которых будет задействовано порядка 100 наблюдателей. Эти наблюдатели, думаю, будут допущены», - сказал член регионального штаба по городу Нур-Султану, председатель столичного филиала РОО «Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения «Senim» Руслан Сатывалдеев.

По словам Зейнегуль Базановой, основной критерий проведения выборов – честность и справедливость.

«Мы также примем участие на выборах в качестве наблюдателей. Основной критерий проведения выборов – честность и справедливость. Выборы должны проходить прозрачно согласно действующему законодательству и Конституции РК. Надеюсь, что выборы будут независимыми и свободными. Думаю, что, если депутаты будут отстаивать права человека труда и позаботится об их положении, страна будет процветать», - заключила член регионального штаба по городу Нур-Султану, член первичной профсоюзной организации Зейнегуль Базанова.

Напомним, сегодня Федерация профсоюзов РК выдвинула около 5700 наблюдателей на предстоящие выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихата РК, которые будут контролировать открытость и прозрачность проведения выборов.

Член Республиканского штаба наблюдателей Федерации профсоюзов РК в выборах депутатов маслихатов и Мажилиса Парламента РК Алия Абиева отметила, что в период экономического кризиса и пандемии в стране необходим Парламент, который сумеет поддержать преемственность и стабильность в принятии решений, важных для дальнейшего развития страны.


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