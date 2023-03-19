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    Наблюдатель из России положительно оценил выборный процесс в Алматы

    19 Марта 2023, 22:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Тульской городской Думы шестого созыва Евгений Смолянинов на брифинге дал оценку выборному процессу депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мне посчастливилось посетить великую страну – Казахстан. Хочу сказать слова благодарности людям, которые нас принимали, людям, которые организовывали нашу поездку. История Казахстана восхищает. Сегодня мы объехали 11 участков, замечаний мы не заметили, все проходило в рамках правового поля. Меня приятно впечатлило, что люди идут с улыбками на свои участки, люди хотят решать судьбу своей великой страны», - заметил спикер.

    Также он добавил, что у представителей участковых комиссий была очень красивая одежда в национальном стиле.

    «Я заметил большое количество наблюдателей от разных партий и одномандатных выдвиженцев. Эти наблюдатели в основном молодого возраста. Что касается голосующих, то в утреннее время было больше людей пожилого возраста, к обеду просыпается молодежь, идет и принимает участие в судьбе страны. На каждом участке были организованы угощения национальной кухни», - сказал Евгений Смолянинов.

    Спикер не увидел отличий от выборного процесса между двумя странами.

    Напомним, в 21:00 завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов во всех регионах Казахстана.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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