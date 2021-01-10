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Наблюдатель из Германии: Активность казахстанцев на выборах - шаг для развития демократического общества

Автор:  
Медет Ахметов
10 Января 2021, 18:20
Наблюдатель из Германии: Активность казахстанцев на выборах - шаг для развития демократического общества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Активное участие казахстанцев на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК является важным шагом в сторону развития демократического общества Казахстана. Таким мнением на брифинге независимых зарубежных наблюдателей за выборами депутатов Мажилиса Парламента РК поделился Советник депутата Бундестага М.Хелда по внешнеполитическим вопросам, советник Федеральной Ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выборы депутатов Мажилиса Парламента РК являются важным шагом вперед, в сторону развития демократического общества Казахстана. Граждане Казахстана активно участвуют в формировании будущего общества», - сказал У.Ункауф.

По его словам, на каждом посещённом им избирательном участке он отметил соблюдение всех норм и требований выборного законодательства, принятие необходимых санитарных и организационных мер, которые, по его мнению, были на высоком уровне.

«Данные выборы проведены в сложных условиях. Несмотря на большое количество голосующих - не было никакого замешательства. У меня сложилось такое впечатление, что все граждане чувствовали безопасность и не испытывали никакой угрозы своему здоровью. Все было выполнено на высоком профессиональном уровне», - отметил У.Ункауф.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов.

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