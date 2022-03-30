Наблюдать за паводком с вертолета и с помощью космоснимков будут в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Северо-Казахстанской области Сатжан Аблалиев на общественном совете рассказал, какую работу проводят местные власти по предупреждению ЧС в паводковый период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам С. Аблалиева, существует план основных мероприятий, направленных на минимизацию паводковых угроз. Местные исполнительные органы работают по 34 пунктам этого плана.

«На исполнении находится трехлетняя Дорожная карта по устранению паводковых угроз. В прошлом году был реализован план инженерных работ по подготовке к паводку 2022-го года. Это позволило защитить 27 населенных пунктов. За последние пять лет в регионе возвели 130 км земляных обвалований, свыше семи километров защитных дамб, отремонтировали пять гидротехнических сооружений, на автодорогах установили 79 водопропускных труб, семь тюбингов, построили и отремонтировали 48,5 км дренажных системы. Таким образом, угроза подтопления снята в 170 населенных пунктах», - проинформировал С. Аблалиев.

Замакима области добавил, что для мониторинга и прогнозирования паводков активно используется геопортал «Гарыш сапары». В этом году на проведение космомониторинга из областного бюджета выделили 6,5 млн тенге, еще 13,4 млн тенге – на услуги воздушного транспорта для проведения вертолетной разведки территории области.

«Продолжается вывоз снега из населенных пунктов. Проводится обследование и осмотр 41 моста, восьми путепроводов, 280 опасных участков автодорог, подверженных подтоплению. Своевременно будут открыты 1 998 водопропускных труб. Проводится снегозадержание, очернение полей, расчистка кюветов, каналов и арыков, взрывные работы на малых реках. Заготовлен инертный материал, мешкотара, ГСМ. Заключаем договоры-намерения на аренду тяжелой инженерной техники. Проводится мониторинг наполняемости водохранилищ», - сообщил С. Аблалиев.

В этом году на период паводка утвердили областной резерв в размере 660 млн тенге, в том числе на предупреждение и ликвидацию ЧС – 99 млн тенге.