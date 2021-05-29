Наблюдается восстановление экономической активности в реальном секторе – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации на финансовом рынке в апреле 2021 года рассказали в Национальном банке РК, передает МИА «Казинформ».

Инфляция и инфляционные ожидания

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в апреле 2021 года инфляция составила 0,9% (в апреле 2020 года – 0,9%).

Годовая инфляция сложилась на уровне 7,0% (в декабре 2020 года – 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 9,8%, непродовольственные товары – на 6,4%, платные услуги – на 4,1%.

В апреле 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 7,2%.

График 1. Инфляция и ожидаемая инфляция

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, FusionLab

Международные резервы и денежные агрегаты

Валовые международные резервы Национального банка за апрель 2021 года, по предварительным данным, увеличились на 2,0% и составили 34,2 млрд долларов США (с начала года – снижение на 4,1%).

Рост резервов произошел в результате роста портфеля золота на фоне повышения его цены. Активы в свободно конвертируемой валюте снизились в основном из-за уменьшения вкладов БВУ в Национальном банке и выплаты государственного долга.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (57,7 млрд долларов США), по предварительным данным, на конец апреля 2021 года составили 91,9 млрд долларов США.

Денежная база в апреле 2021 года расширилась на 0,2% и составила 9 878,4 млрд тенге (с начала года – на 1,0%). Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 7,6% до 5 744,0 млрд тенге (с начала года – на 12,9%).

Денежная масса за апрель 2021 года увеличилась на 2,6% и составила 26 853,9 млрд тенге (с начала года рост на 7,8%), наличные деньги в обращении увеличились на 3,3% до 2 884,4 млрд тенге (с начала года – на 2,0%).

Операции Национального банка в области денежно-кредитной политики

26 апреля 2021 года Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,0% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.

Индикатор TONIA, который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в апреле 2021 года формировался внутри процентного коридора. В апреле 2021 года средневзвешенное значение TONIA составило 8,8% годовых (в марте 2021 года – 9,2%).

График 2. Динамика базовой ставки и ее процентного коридора

Инструменты денежно-кредитной политики. На конец апреля 2021 года отрицательное сальдо операций Национального банка (открытая позиция Национального Банка) на денежном рынке составило 5,0 трлн тенге.

Объем открытой позиции Нацбанка по операциям прямое репо составил 5,2 млрд тенге.

Объем банковских депозитов в Национальном банке составил 255,1 млрд тенге. Объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, составил 1 402,2 млрд тенге.

Объем краткосрочных нот в обращении на конец апреля 2021 года составил 3 397,5 млрд тенге, снизившись за месяц на 1,4%.

В апреле 2021 года было проведено 6 аукционов на общую сумму 2 016,7 млрд тенге, в том числе 3 аукциона по размещению 1-месячных нот на сумму 1 559,1 млрд тенге (средневзвешенная доходность – 8,91%), 1 аукцион по 3-месячным нотам на сумму 357,6 млрд тенге (доходность – 9,13%), 1 аукцион по полугодовым нотам на сумму 100 млрд тенге (доходность – 9,15%).

Объем погашения краткосрочных нот Нацбанка за апрель 2021 года составил 2 100,3 млрд тенге.

Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан.

В апреле 2021 года Министерство финансов Республики Казахстан осуществило размещение долгосрочных (МЕУКАМ) государственных ценных бумаг на сумму 98 млрд тенге. Всего в апреле 2021 года было размещено 12 выпусков облигаций, на которых были размещены государственные ценные бумаги со сроками до погашения от 3 до 13 лет. Средневзвешенная доходность по ним составила от 9,55% до 10,58% годовых.

Объем ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в обращении в апреле 2021 года снизился на 0,8% и составил 10 060,2 млрд тенге.

На конец апреля 2021 года кривая доходности демонстрировала повышение доходности в сегменте свыше 2 лет.

График 3. Изменение безрисковой кривой доходности

Валютный рынок

В апреле 2021 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 426,84 – 433,58 тенге за доллар США. На конец апреля 2021 года биржевой курс тенге к доллару США составил 429,02 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 1,0%.

Общий объем операций по валютной паре «тенге – доллар США» за месяц составил 12,6 млрд долларов США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,7 млрд долларов США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 9,9 млрд долларов США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 73,0%, или 7,2 млрд долларов США (в марте 2021 года – 77,1%, или 6,2 млрд долларов США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

В апреле 2021 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 170,7 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 29,7% (в марте 2021 года – 131,6 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (51,0 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился в 3,3 раза. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 60,4% или 103,1 млрд тенге, российских рублей – 34,5%, или 58,9 млрд тенге, евро – 4,9%, или 8,3 млрд тенге.

В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц выросли в 2 раза (рост в 2,9 раз г/г), расходы на покупку российских рублей – на 2,9% (рост в 4,5 раза г/г). Расходы на покупку евро в сравнении с предыдущим месяцем, напротив, снизились в 2,7 раза (рост в 4,2 раза г/г). Значительное увеличение расходов на покупку иностранной валюты населением по отношению к показателям апреля 2020 года объясняется эффектом низкой базы, связанной с действовавшими в 2020 году ограничениями в работе обменных пунктов.

График 4. Динамика нетто-продаж наличной иностранной валюты обменными пунктами, млрд тенге

Депозитный рынок

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец апреля 2021 года составил 23 969,5 млрд тенге, увеличившись за месяц на 2,5%. Депозиты юридических лиц выросли за месяц на 3,1% до 12 265,9 млрд тенге, депозиты физических лиц – на 1,9% до 11 703,6 млрд тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 2,3% до 15 096,8 млрд тенге, в иностранной валюте – на 2,9% до 8 872,7 млрд тенге. Уровень долларизации на конец апреля 2021 года составил 37,0% (в декабре 2020 года – 37,3%).

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в апреле 2021 года увеличились на 2,1% до 7 551,1 млрд тенге, в иностранной валюте – на 4,8% до 4 714,8 млрд тенге (38,4% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге выросли на 2,6% до 7 545,6 млрд тенге, в иностранной валюте – на 0,8% до 4 158,0 млрд тенге (35,5% от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 16 506,7 млрд тенге, увеличившись за месяц на 4,1%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 10 467,0 млрд тенге, в иностранной валюте – 6 039,7 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в апреле 2021 года составила 7,2% (в апреле 2020 года – 7,5%), по депозитам физических лиц – 9,0% (10,0%).

Кредитный рынок

Объем кредитования банками экономики на конец апреля 2021 года составил 15 102,1 млрд тенге, увеличившись за месяц на 2,1%. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 1,3% до 7 152,4 млрд тенге, физическим лицам на 2,8% до 7 949,7 млрд тенге.

Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 2,5% до 13 314,1 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 2,2%, физическим лицам – на 2,8%. Объем кредитов в иностранной валюте снизился на 1,2% до 1 788,0 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам снизились на 1,2%, физическим лицам - на 2,6%. Удельный вес кредитов в тенге на конец апреля 2021 года составил 88,2% (в декабре 2020 года – 87,0%).

Объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 2,2% до 12 909,8 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов – на 1,4% до 2 192,3 млрд тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за апрель 2021 года выросло на 3,8% до 2 518,6 млрд тенге (16,7% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 13,3%), торговля (11,7%), строительство (4,0%) и транспорт (3,2%).

В апреле 2021 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,6% (в апреле 2020 года – 12,1%), физическим лицам – 17,3% (17,1%).

Платежные системы

По состоянию на 1 мая 2021 года на территории Республики Казахстан функционируют 19 платежных систем, в том числе платежные системы Национального банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.

За апрель 2021 года через платежные системы Нацбанка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 4,8 млн транзакций на сумму 64,0 трлн тенге (по сравнению с мартом 2021 года уменьшение по количеству составило 3,1%, увеличение по сумме – 10,6%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 216,2 тысячи транзакций на сумму 3,0 трлн тенге.

На 1 мая 2021 года выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществляли 20 банков и АО «Казпочта». Общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 52,6 млн единиц. Из них в марте 2021 года 49,6% платежных карточек (26,1 млн) были использованы держателями при проведении безналичных операций и (или) операций по снятию денег.

С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за апрель 2021 года проведено 461,4 млн транзакций на сумму 6,9 трлн тенге (по сравнению с мартом 2021 года количество транзакций увеличилось на 1,4%, сумма – на 5%). Доля безналичных платежных операций в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составила 95% (438,2 млн). Объем операций за этот же период составил 75,4%( 5,2 трлн тенге).

В апреле 2021 года общий объем отправленных через международные системы денежных переводов денег составил 0,3 млн переводов на сумму 91,1 млрд тенге. Увеличение объема переводов денег по сравнению с февралем 2021 года составило 12,1%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 79,1% от общего количества (0,2 млн транзакций) и 93,2% от общей суммы (84,9 млрд тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 20,9% от общего количества (0,1 млн транзакций) и 6,8% от общей суммы (6,2 млрд тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,1 млн транзакций на сумму 25,7 млрд тенге.

Пенсионная система

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 мая 2021 года составили 12 583 млрд тенге, уменьшившись за январь-апрель 2021 года на 330,9 млрд тенге или на 2,56%.

За январь-апрель 2021 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 476 млрд тенге до 6 029,4 млрд тенге на 1 мая 2021 года.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 мая 2021 года составило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь-апрель 2021 года составила 1,34 трлн тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 мая 2021 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (42,4% и 25,3% от общего объема пенсионных активов, соответственно).

Мониторинг предприятий

По результатам мониторинга предприятий наблюдается восстановление экономической активности в реальном секторе. Восстановление обусловлено увеличением спроса на готовую продукцию, ростом рентабельности продаж, незначительным повышением инвестиционной активности, а также уменьшением негативного влияния валютного курса.

В первом квартале 2021 года прослеживается заметное увеличение спроса на готовую продукцию в реальном секторе, диффузионный индекс (ДИ) вырос с 49,3 до 55,4. В секторе услуг индекс вырос до 53,8, в секторе производства товаров – до 56,8.

Уменьшились объемы производства, ДИ снизился с 49,4 до 40,5. Во втором квартале 2021 года предприятия реального сектора ожидают сезонного увеличения объемов производства (ДИ=54,8).

Таким образом, после стагнации в течение всего 2020 года, на фоне восстановления экономической активности, спрос на готовую продукцию и услуги предприятий увеличивается и превышает объемы производства, что отражается в росте цен на готовую продукцию (ДИ составил 56,4).

В первом квартале 2021 года 16,9% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 16,1% предприятий получили кредит (или 95,3% от числа обратившихся за кредитом). Подавляющее большинство предприятий (81,7%) привлекали кредит для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, полуфабрикатов и т.д.).

По результатам опросов в первом квартале 2021 года, для 33,9% предприятий состояние экономики Казахстана является препятствием в ведении бизнеса. Другими основными препятствиями являются рыночная конкуренция (29,7%), поиск покупателей (23,3%), уровень налогового бремени (23,2%), нехватка квалифицированных кадров (17,2%).

Динамика композитного опережающего индикатора (КОИ), представляющего собой агрегированную оценку опросов предприятий реального сектора, демонстрирует признаки восстановления экономической активности в реальном секторе, КОИ поднялся до 100,0. Во втором квартале 2021 года ожидается рост экономической активности (КОИ перешел в область роста, составив 100,4).





График 5. Композитный опережающий индикатор



