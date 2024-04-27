Наблюдается повышение уровня воды в реке Жайык – МЧС

На контроле остается Атырауская область, в связи с пребыванием воды на реке Жайык. Наблюдается повышение уровня воды, продолжается мониторинг. Об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип, передает корреспондент агентства Kazinform.

– В целях предотвращения паводковых ситуаций вдоль реки Жайык в Индерском, Махамбетском, Курмангазинском, Исатайском районах и городе Атырау продолжаются берегоукрепительные работы. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона, – сказал Аскар Шарип на площадке в СЦК.

Он добавил, что приданные силы и средства в Атыраускую область продолжают противопаводковые работы. С применением ранее разбронированных мощных передвижных насосных станций проводится откачка талых вод с подтопленных территорий.

По информации представителя МЧС РК, всего по республике в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано свыше 21 тысячи человек и две тысячи единиц техники, 357 водооткачивающих средств, 260 плавательных средств, 9 воздушных судов.



