РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:40, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Наблюдается повышение уровня воды в реке Жайык – МЧС

    Жайык
    Фото: оперштаб Атырауской облысти

    На контроле остается Атырауская область, в связи с пребыванием воды на реке Жайык. Наблюдается повышение уровня воды, продолжается мониторинг. Об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип, передает корреспондент агентства Kazinform.

    – В целях предотвращения паводковых ситуаций вдоль реки Жайык в Индерском, Махамбетском, Курмангазинском, Исатайском районах и городе Атырау продолжаются берегоукрепительные работы. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона, – сказал Аскар Шарип на площадке в СЦК.

    Он добавил, что приданные силы и средства в Атыраускую область продолжают противопаводковые работы. С применением ранее разбронированных мощных передвижных насосных станций проводится откачка талых вод с подтопленных территорий.

    По информации представителя МЧС РК, всего по республике в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано свыше 21 тысячи человек и две тысячи единиц техники, 357 водооткачивающих средств, 260 плавательных средств, 9 воздушных судов.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Регионы Казахстана Регионы Река Урал Паводки в Казахстане Реки Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!