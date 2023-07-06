Набережную реки Акбулак торжественно открыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Дня столицы на площади около Дворца спорта «Алатау» состоялось торжественное открытие набережной реки Акбулак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Для гостей мероприятия организовали концертную программу, а с детьми играли аниматоры.

«Здорово, когда под открытым небом проводятся такие мероприятия. Мы живем рядом, и пришли поучаствовать в конкурсах от аниматоров. Вообще мне нравится День столицы, город так преображается, столько интересных мероприятий можно посетить, правда, не всегда получается», - поделилась впечатлениями астанчанка Александра Феоктистова.

Особенностью мероприятия стала Доска благодарности, на которой любой желающий мог оставить свои пожелания.





По словам организаторов, сказать «спасибо» можно родителям, детям, второй половинке, городу, миру – кому угодно.

«Мне нравится, как хорошеет наша столица. В этом году ей уже 25 лет. Сегодня детям и взрослым подарили отличное настроение, а набережная заметно преобразилась», - сказал Арман Кенесов.

Также в ходе мероприятия на территории Байконырского района меценаты вручили детям из социально уязвимых слоев населения сертификаты на покупку сезонной одежды.

В этом году на набережной реки Акбулак от улицы Амман до проспекта Тауелсиздик провели укладку асфальта, брусчатки, обустроили детскую игровую площадку и workout-зоны, пешеходный переход под мостом. Также здесь установили более 25-ти лавочек и урн, свыше 20 опор освещения, посадили более 90 деревьев.

