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Набережную реки Акбулак торжественно открыли в Астане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Июля 2023, 13:12
Набережную реки Акбулак торжественно открыли в Астане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Дня столицы на площади около Дворца спорта «Алатау» состоялось торжественное открытие набережной реки Акбулак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Для гостей мероприятия организовали концертную программу, а с детьми играли аниматоры.
«Здорово, когда под открытым небом проводятся такие мероприятия. Мы живем рядом, и пришли поучаствовать в конкурсах от аниматоров. Вообще мне нравится День столицы, город так преображается, столько интересных мероприятий можно посетить, правда, не всегда получается», - поделилась впечатлениями астанчанка Александра Феоктистова.
Особенностью мероприятия стала Доска благодарности, на которой любой желающий мог оставить свои пожелания.

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По словам организаторов, сказать «спасибо» можно родителям, детям, второй половинке, городу, миру – кому угодно.
«Мне нравится, как хорошеет наша столица. В этом году ей уже 25 лет. Сегодня детям и взрослым подарили отличное настроение, а набережная заметно преобразилась», - сказал Арман Кенесов.
Также в ходе мероприятия на территории Байконырского района меценаты вручили детям из социально уязвимых слоев населения сертификаты на покупку сезонной одежды.
В этом году на набережной реки Акбулак от улицы Амман до проспекта Тауелсиздик провели укладку асфальта, брусчатки, обустроили детскую игровую площадку и workout-зоны, пешеходный переход под мостом. Также здесь установили более 25-ти лавочек и урн, свыше 20 опор освещения, посадили более 90 деревьев.
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