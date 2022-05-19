19 Мая 2022 22:08

Набережная реки Акбулак станет еще одним местом притяжения столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Смотровая площадка у водопада, игровая и спортивная зоны, уличная библиотека, тематические фотозоны - все это в скором времени появится на набережной реки Акбулак вдоль улицы Пушкина до улицы Амман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Благоустраиваемая территория включает набережную и пешеходную части. Как и в других районах, прежде чем приступить к «большому ремонту», сотрудники акимата района Байконыр и центра урбанистики столицы еще зимой провели серию встреч с местными жителями для сбора пожеланий местных жителей. Тогда активисты просили решить проблему отсутствия детских площадок, мест для отдыха пенсионеров, создать безбарьерную среду, навести порядок в заброшенном парке, озеленить территорию. После урбанисты столичного центра по проекту соучастного проектирования разработали концепцию развития набережной со всеми рекомендациями жителей.

Согласно совместному проекту урбанистов и горожан, на указанной территории появятся уличная библиотека, арт-объекты, костровая зона, дополнительное освещение, лавочки-качели у воды, место встречи влюбленных. В подмостовом пространстве около Евразийского национального университета установят игровую площадку.

По информации руководителя Центра урбанистики города Нур-Султан Елнара Базыкена, для выполнения работ по ландшафтной организации территории набережной был проведен анализ состояния территории, посадочного материала, пешеходных путей, существующей инфраструктуры. Особое внимание уделяется озеленению. Здесь планируется высадить 97 деревьев и 912 кустарников. Общая площадь благоустройства составляет 10 тыс. квадратных метров.

Под мостом по ул. Амман будет создана пешеходная связь. Тем самым объединятся парковые кластеры. Словом, учитываются все элементы создания комфортной городской среды в соответствии с дизайн-кодом столицы.

«Дизайн-код города – инструмент формирования благоприятной городской среды. То есть, эти правила контролируют эстетику города: когда нет «визуального шума», преград для передвижения пешеходов, достаточно освещения, зелени и мест отдыха», - отметил руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султан Нурлан Уранхаев.

В текущем году в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» планируется благоустроить более 200 дворов и общественных пространств. Особое внимание уделяется массовому озеленению города.