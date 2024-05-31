14:20, 31 Май 2024 | GMT +6
На 1,5 метра углублено дно реки Жайык на месте впадения в Каспий
Проведено углубление дна реки Жайык на месте ее впадения в Каспийское море, на отрезке 2,5 км, шириной 20 метров и глубиной 1,5 метра, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной оперативный штаб.
По словам специалистов, речная вода беспрепятственно уходит в море. Дноуглубительныне работы будут продолжены.
— Сейчас в устье накопились занесенные паводковыми водами коряги. Следует отметить, что когда затихнет моряна (дующий с моря ветер), морская вода отхлынет и образуются островки. Занесеные течением коряги остаются там. Но, мусор будет убран, — рассказал заместитель руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Талгат Бисен.