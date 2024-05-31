На 1,5 метра углублено дно реки Жайык на месте впадения в Каспий

Проведено углубление дна реки Жайык на месте ее впадения в Каспийское море, на отрезке 2,5 км, шириной 20 метров и глубиной 1,5 метра, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной оперативный штаб.

По словам специалистов, речная вода беспрепятственно уходит в море. Дноуглубительныне работы будут продолжены.