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    14:20, 31 Май 2024 | GMT +6

    На 1,5 метра углублено дно реки Жайык на месте впадения в Каспий

    жайык
    Фото: кадр из видео

    Проведено углубление дна реки Жайык на месте ее впадения в Каспийское море, на отрезке 2,5 км, шириной 20 метров и глубиной 1,5 метра, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной оперативный штаб.

    По словам специалистов, речная вода беспрепятственно уходит в море. Дноуглубительныне работы будут продолжены.

    — Сейчас в устье накопились занесенные паводковыми водами коряги. Следует отметить, что когда затихнет моряна (дующий с моря ветер), морская вода отхлынет и образуются островки. Занесеные течением коряги остаются там. Но, мусор будет убран, — рассказал заместитель руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Талгат Бисен.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Каспийское море Река Жайык
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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