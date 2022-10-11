На знание государственного языка проверили жамбылских полицейских

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники жамбылской полиции прошли тест по новой системе на знание государственного языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жамбылской области реализуют государственную программу языковой политики на 2020 - 2025 годы. Сертификационное и диагностическое тестирование «Казтест» для местных государственных служащих организовали сотрудники управления по развитию языков акимата области.

По информации пресс-службы департамента полиции региона, в тестировании по системе «Казтест» приняли участие жамбылские полицейские.

«В тесте на определение уровня владения государственным языком приняли участие более сорока сотрудников Жамбылского областного департамента полиции, и практически все они показали хорошие знания государственного языка. В целом в течение трех дней тестирование прошли 157 государственных служащих области, из них 16 - представители других национальностей», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

Как сообщалось ранее, владению государственным языком активно обучают жителей Жамбылской области. В регионе созданы условия для изучения казахского языка. С начала 2022 года бесплатные курсы казахского языка прошли 1 733 жамбылца. Разработано мобильное приложение «QazOnline», состоящее из 16 уроков по изучению казахского языка на элементарном уровне. С начала года организовано более 60 заседаний клубов «Sóile», «RELAX AND LEARN», в которых приняли участие около 900 представителей различных этносов, населяющих Жамбылскую область.