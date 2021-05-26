На знак «Алтын белгі» претендуют 415 выпускников школ Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Последний звонок прозвенел в школах Карагандинской области. Выпускники смогли отметить окончание школы в традиционном формате, но с соблюдением санитарно-карантинных требований.

По информации Управления образования, в Карагандинской области учебный год завершили 204 174 учащихся. Выпускников 11-х классов – 8 411, 9-х – 17 483.

В этом году в области на знак «Алтын белгі» претендуют 415 выпускников. И 294 могут получить аттестат с отличием.

Впереди экзамены. Из-за эпидемиологической ситуации итоговая аттестация пройдёт на базе школ с соблюдением санитарных требований.

Учащиеся 9-х (10-х) классов сдают три письменных экзамена: по казахскому/русскому языку в форме эссе; математике (алгебре); казахскому языку и литературе – в классах с русским языком обучения, русскому языку и литературе – в классах с казахским языком обучения. Они пройдут с 28 мая по 5 июня.

Учащиеся 11-х (12-х) классов сдают четыре письменных экзамена: по казахскому/русскому языку в форме эссе; алгебре и начале анализа; истории Казахстана; казахскому языку – в школах с русским и другими языками обучения, русскому языку – в школах с казахским языком обучения (в форме тестовых заданий). Итоговая аттестация пройдёт с 1 по 10 июня.

Утверждены даты вручения аттестатов — 11-14 июня. Торжества рекомендовано проводить на открытом воздухе.