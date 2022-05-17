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На знак Алтын белгi претендуют 140 выпускников в СКО
17 Мая 2022 21:18

На знак Алтын белгi претендуют 140 выпускников в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году покинут стены школ 3 387 выпускников. Из них 203 претендента на аттестат с отличием, 140 – на знак «Алтын белгi», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления образования Назира Жашибекова, число «отличников» в этом году возросло на 83 человека.

Для одиннадцатиклассников государственные выпускные экзамены пройдут с 27 мая по 10 июня. В этом году 5 экзаменов. Письменные экзаменационные работы претендентов на знак «Алтын белгі» проверяются комиссией, созданной при управлении образования. Для выпускников, получивших неудовлетворительные оценки, пройдет повторная итоговая аттестация.

«Что касается ЕНТ, сроки тестирования выпускников для поступления в вузы и участия в конкурсе на присуждение гранта - с 16 мая по 5 июля. Подали заявление 2 517 выпускников, или 74,3%. В прошлом году – 72,5%», - проинформировал Назир Жашибеков.

Тестирование в области проводится ТОО «U-FUTURE» в двух пунктах: по одному в Петропавловске и Новоишимке района имни Габита Мусрепова.


Автор:
Корреспондент

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