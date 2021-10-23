На женщину упала конструкция с крыши ЖК в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здравоохранения рассказали о состоянии женщины, на которую упала металлическая конструкция с крыши жилого комплекса «Nomad», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данному инциденту управление общественного здравоохранения Нур-Султана сообщает, что пациентка с политравмами, травмами головного мозга доставлена в Многопрофильную городскую больницу №2. Состояние пациентки на момент поступления оценивалось как тяжелое. В срочном порядке женщина была прооперирована и в настоящее время находится в отделении реанимации», - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения.

По словам медиков, проводятся все необходимые лечебные мероприятия, находится под наблюдением медработников.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что на женщину упала конструкция с крыши одного из столичных жилых комплексов.



