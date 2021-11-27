На железнодорожных тупиках ВКО находится свыше 12 тысяч тонн угля

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители области, которые ещё не закупили твёрдое топливо, имеют возможность сделать это. Дефицита угля на железнодорожных тупиках нет. Об этом сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Нурлан Рамазанов в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоценр ВКО.

Годовая потребность угля на отопительный сезон составляет почти четыре тысячи тонн, в том числе 2,6 тысячи тонн для теплоисточников и 1,2 тысяч тонн для коммунально-бытового сектора. На сегодняшний день для коммунально-бытового сектора поставлено 98 процентов от необходимого объёма твердого топлива, такое же количество угля для населения, и весь объём для бюджетных организаций.

В октябре на угольных тупиках Усть-Каменогорска наблюдался дефицит топлива, что создало очерёдность и соответственно, недовольство со стороны потребителей. По словам Нурлана Рамазанова, причин сложившейся ситуации было несколько. Одна из самых главных – люди не закупали уголь заранее, в летние месяцы, когда на складах по области было накоплено достаточное количество топлива. А осенью, когда началась активная поставка угля для крупных теплоисточников, произошла задержка угольных поставок со стороны АО «КТЖ». По информации АО «Каражыра», национальный перевозчик АО «КТЖ» и собственник вагонов АО «Қазтемiртранс» не обеспечили доставку более шести тысяч полувагонов или 21 процент от заявленных 30 530. Нурлан Рамазанов пояснил, что заявка оформляется на каждые десять дней, от Восточно-Казахстанской области заявка была в среднем 350 вагонов, по факту поставлялось лишь 250 – 280 вагонов.

Для урегулирования ситуации были направлены письма в АО «КТЖ» и АО «Каражыра» об увеличении ежедневной поставки до 450 вагонов, в том числе свыше 180 вагонов угля для населения и 267 вагонов для теплоисточников.

Также в Министерство индустрии и инфраструктурного развития была подана заявка на поставку 384 тысяч тонн угля в ноябре, 223 тысяч тонн в декабре, в том числе свыше 111 тысяч тонн за два месяца в угольные тупики областного центра.

– Поставка за ноябрь составила 6 605 вагонов. На железнодорожных тупиках области сейчас имеется 12,4 тысяч тонн угля, в том числе больше трех тысяч тонн в Усть-Каменогорске, пять тысяч тонн в Семее, свыше двух тысяч тонн в Аягозском районе, 210 тонн в Глубоковском районе, свыше тысячи тонн в районе Алтай, 280 тонн в Шемонаихинском районе. Дефицита на тупиках нет, люди могут свободно закупиться достаточным количеством угля. Мы ежедневно контролируем ситуацию по своевременной отгрузке, – подчеркнул Нурлан Рамазанов.

Спикер также отметил, что сегодня очереди на тупиках создают уже не розничные потребители, а перекупщики, которые могут по нескольку раз в день приехать за твердым топливом. Для того, чтобы не допустить повторения подобной ситуации, в Усть-Каменогорске планируют открыть новые железнодорожные тупики. По информации Нурлана Рамазанова, этот вопрос ведомство прорабатывает с акиматом областного центра.

В целом, средняя стоимость угля по области на железнодорожных тупиках составляет 11 300 тенге за тонну. В городах и районах, где нет железнодорожных тупиков, реализация угля осуществляется частными предпринимателями, поэтому средняя цена топлива, с учетом перевозок и доставки до адреса, в таких населенных пунктах составляет от 13,5 тыс. до 28 тыс. тенге за одну тонну угля в зависимости от удалённости населённого пункта. Акиматы городов и районов держат ситуацию на контроле, проводят работу по недопущению чрезмерного роста цен на уголь для населения.