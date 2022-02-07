На Жамбылской ГРЭС решают проблему дефицита кадров

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Условия труда и заработная плата работников жамбылских предприятий – в центре внимания местных властей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил АО «Жамбылская ГРЭС имени Т. Батурова» на предмет проверки исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Предприятие ведет отсчет своей деятельности с 1967 года, обеспечивая энергоснабжение южного региона Казахстана.

«Главная задача - обеспечение стабильного электроснабжения потребителей Жамбылской области», - отметил глава региона.

Генеральный директор ГРЭС Александр Фурса отметил, что по итогам 2021 года объем выработанной электроэнергии увеличился на 15 процентов. На предприятии работают 520 человек, средняя зарплата составляет свыше 280 тысяч тенге. В 2021 году зарплату повысили на 20 процентов.

Председатели первичных профсоюзных организаций отметили, что в 2021 году были выполнены все обязательства в соответствии с условиями коллективных договоров.

На предприятиях одной из актуальных проблем является дефицит кадров. Глава региона поручил управлению образования тесно сотрудничать с товариществами, совместно принимать меры по развитию дуального образования, организовать практику студентов профильных вузов и средних технических учебных заведений.

Аким области указал на важность ежегодного повышения заработной платы, улучшения условий труда, выполнения социальных обязательств по коллективному договору.

«Бизнес не должен забывать и о социальной ответственности», - подчеркнул при этом Бердибек Сапарбаев.

В ходе встречи глава региона поручил руководству предприятия на системной основе осуществлять мероприятия по улучшению условий труда, ежегодно повышать заработную плату, руководителям первичных профсоюзных организаций – оказывать помощь малоимущим и многодетным семьям, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.



