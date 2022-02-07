+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На Жамбылской ГРЭС решают проблему дефицита кадров

7 Февраля 2022 11:27
Поделиться:
На Жамбылской ГРЭС решают проблему дефицита кадров

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Условия труда и заработная плата работников жамбылских предприятий – в центре внимания местных властей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как повышают зарплату работникам жамбылских предприятий
Казахстанские вузы и НИИ будут совместно вести исследования и подготовку кадров 1200 ведущих ученых НИИ начнут получать стабильную зарплату - Минобразования РК Почему увольняются медицинские работники в СКО

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил АО «Жамбылская ГРЭС имени Т. Батурова» на предмет проверки исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Предприятие ведет отсчет своей деятельности с 1967 года, обеспечивая энергоснабжение южного региона Казахстана.

«Главная задача - обеспечение стабильного электроснабжения потребителей Жамбылской области», - отметил глава региона.

Генеральный директор ГРЭС Александр Фурса отметил, что по итогам 2021 года объем выработанной электроэнергии увеличился на 15 процентов. На предприятии работают 520 человек, средняя зарплата составляет свыше 280 тысяч тенге. В 2021 году зарплату повысили на 20 процентов.

Председатели первичных профсоюзных организаций отметили, что в 2021 году были выполнены все обязательства в соответствии с условиями коллективных договоров.

На предприятиях одной из актуальных проблем является дефицит кадров. Глава региона поручил управлению образования тесно сотрудничать с товариществами, совместно принимать меры по развитию дуального образования, организовать практику студентов профильных вузов и средних технических учебных заведений.

Аким области указал на важность ежегодного повышения заработной платы, улучшения условий труда, выполнения социальных обязательств по коллективному договору.

«Бизнес не должен забывать и о социальной ответственности», - подчеркнул при этом Бердибек Сапарбаев.

В ходе встречи глава региона поручил руководству предприятия на системной основе осуществлять мероприятия по улучшению условий труда, ежегодно повышать заработную плату, руководителям первичных профсоюзных организаций – оказывать помощь малоимущим и многодетным семьям, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.



Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Жамбылская область   #Экономика   #Занятость  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
Как повышают зарплату работникам жамбылских предприятий
Казахстанские вузы и НИИ будут совместно вести исследования и подготовку кадров
1200 ведущих ученых НИИ начнут получать стабильную зарплату - Минобразования РК
Почему увольняются медицинские работники в СКО
Популярное
1 Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети
2 Марат Башимов прокомментировал задержание блогера Ермека Нарымбаева
3 Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
4 Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
5 Террористы молятся в центре Алматы - появились новые кадры январских событий
6 Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
Читайте также
Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
Дороги закрывают из-за сильной метели в Жамбылской области
Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети
Марат Башимов прокомментировал задержание блогера Ермека Нарымбаева
Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
Террористы молятся в центре Алматы - появились новые кадры январских событий
Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив