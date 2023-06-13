На жалобы о неработающих кондиционерах на остановках в Астане ответил акимат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В акимате Астаны ответили на заявления жителей столицы о том, что установленные кондиционеры в оборудованных остановках не работают. Более того, находиться в них в жаркую погоду не менее опасно, так как температура воздуха в закрытых помещениях ощущается выше, чем на улице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняобщее количество остановочных павильонов ожидания закрытого типа составляет 164 единицы. Обслуживанием остановочных павильонов закрытого типа занимаются подрядные организации районных акиматов. Согласно представленной информации акиматами районов, проводятся работы по заправке системы кондиционирования остановочных павильонов закрытого типа», - говорится в ответе столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на официальный запрос МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что только в одной из десяти проверенных корреспондентами МИА «Казинформ» остановок кондиционер оказался рабочим. Остановочный павильон также оборудован под магазин.

Касательно городских автобусов, по данным акимата, 925 или 81,9% из 1129 единиц оборудованы кондиционерами.

«Работниками департамента транспортного контроля на постоянной основе ведется мониторинг работоспособности систем кондиционирования в общественном транспорте столицы», - добавили в ведомстве.