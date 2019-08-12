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На Землю летит астероид размером с пирамиду Хеопса

Автор:  
Арайлым Темиргалиева
12 Августа 2019, 14:36
На Землю летит астероид размером с пирамиду Хеопса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA) США предупредили о приближении к Земле «потенциально опасного» астероида размером с пирамиду Хеопса, который движется со скоростью в 29 тысяч миль в час, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на express.co.uk.

Ожидается, что астероид диаметром в 160 метров, получивший название 2019 OU1, пронесется мимо Земли 28 августа.

По данным Центра изучения околоземных объектов NASA (CNEOS), на этот раз астероид подлетит к Земле в 40 раз ближе, чем Венера.

Сообщения о последнем астероиде появились после того, как 10 августа астероид, размером, превосходящим Эмпайр Стейт Билдинг (1 454 фута), пролетел мимо Земли со скоростью примерно 10 400 миль в час. Астероид под названием 2006 QQ23 ближе всего подлетел к Земле в минувшую субботу в 03:23 утра по восточному дневному поясному времени.

По оценкам космического агентства, всего зарегистрировано не менее 95% астероидов размером в 1 км (3 280 футов) или более, и ни один из них не представляет угрозы для планеты.

Тем не менее, согласно NASA, некоторые космические камни могут уничтожить целый город и нанести широкомасштабные разрушения в результате прямого столкновения.

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