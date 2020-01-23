На Земле и в космосе готовятся к возвращению «Союза МС-13»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возвращение на Землю и посадка пилотируемого космического корабля «Союз МС-13» с экипажем на борту запланирована на 6 февраля 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На спускаемом аппарате корабля «Союз МС-13» после длительной космической вахты домой возвратится основная экспедиция МКС 60/61 - российский космонавт Александр Скворцов, а также астронавты Лука Пармитано (Италия) и Кристина Кук (США).

Кстати, американка Кристина Кук, космическая миссия которой была продлена почти на пять месяцев, стала мировой рекордсменкой по пребыванию в космосе.

По информации пресс службы Роскосмоса, 23 января 2020 года планируется проведение заключительного корректирующего маневра Международной космической станции (МКС) перед посадкой 6 февраля спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-13».

Также в результате коррекции начнется новая схема управления орбитальным движением, которая обеспечит не только посадку «Союза МС-13», но и полет космического корабля «Союза МС-16», старт которого запланирован на весну 2020 года, говорится в сообщении.

Формирование баллистических условий для посадки началось в конце 2019 года. Так, 27 декабря орбиту МКС дважды подняли. Тогда, по данным службы баллистико-навигационного обеспечения российского Центра управления полетами, после двух маневров минимальная высота станции над поверхностью Земли составила 415,9 км, максимальная – 439,1 км.

Сейчас на борту МКС работают два экипажа, после отбытия Скворцова, Пармитано и Кук на станции останутся еще три члена экипажа: российский космонавт Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир.